In Molise saldi al via in piena zona rossa, si parte il 2 gennaio

Le aspettative sui saldi invernali, anche se scaglionati e posticipati in molte regioni dagli inizi di gennaio sino alla fine, restano alte per i negozianti del settore moda, abbigliamento e calzature, specialmente in un anno così difficile come quello appena trascorso a causa del covid 19. A confermarlo all’Adnkronos è Fabio Tinti, presidente di Fismo-Confesercenti. “Speriamo di bissare il successo dell’anno scorso – afferma Tinti – ma parlare di saldi oggi è quasi un paradosso perché non sappiamo che cosa ci aspetta domani, in che zona saremo, e dunque viviamo alla giornata”. L’anno scorso infatti, le vendite a prezzi scontati partirono tra il 2 ed il 4 gennaio in tutta Italia poco prima del covid, quest’anno invece, sabato 2 gennaio partiranno già in zona rossa in Campania, Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Nel 2019 gli italiani spesero in media 168 euro a testa in occasione dei saldi invernali “per capi di qualità e a prezzi concorrenziali laddove le aspettative anche quest’anno sono simili in ogni parte d’Italia, al Nord, al Sud e al Centro, – sostiene Tinti – credo che ci sarà movimento senza grandi differenze nelle varie regioni. Indubbiamente dove c’è più attività c’è un’attenzione particolare”. Quest’anno Fismo insieme alle altre associazioni di settore ha chiesto alle autorità di posticipare il più possibile come accaduto per i saldi estivi visto che sono “vendite di fine stagione”.