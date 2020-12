Emergenza sangue, la Fratres rilancia l’appello del centro trasfusionale: venite a donare per evitare la mancanza di piastrine

Il Gruppo donatori di sangue Fratres rilancia l’invito alla donazione giunto dai medici del centro trasfusionale dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. La seconda ondata della pandemia da Covid-19 sta accentuando ulteriormente l’emergenza sangue anche nella nostra Regione. “Servono almeno 10 donatori al giorno per evitare la mancanza di piastrine che possano aiutare i pazienti bisognosi – fanno sapere dal centro trasfusionale – per questo è importantissimo andare a donare”. Sarà possibile farlo anche dal 28 al 31 dicembre, ma prima sarà necessario prenotare chiamando al numero 0874 409381.

Sarà garantita la massima sicurezza a tutti i donatori. “La raccolta ha subìto un brusco rallentamento, ma le strutture ospedaliere hanno bisogno di colmare la carenza di sangue per riuscire a garantire gli interventi e non solo – spiega il coordinatore regionale della Fratres Ermanno Ramacciato – Per questo, anche in un periodo complicato dal punto di vista sanitario, è necessario un gesto di solidarietà che possa aiutare chi ne ha davvero bisogno. Confidiamo nel vostro aiuto, augurandoci che il 2021 possa farci guardare al futuro con maggiore speranza”.