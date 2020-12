Covid, nell’ultima settimana tasso di positività all’8,7: molto al di sotto della media nazionale

Nella settimana delle festività natalizie i tamponi processati in Molise subiscono una battuta d’arresto, sono stati 2.962, in netto calo dunque rispetto ai quasi 5mila dei sette giorni precedenti. Di conseguenza è in picchiata anche il numero dei nuovi positivi che scende a 260 contro i 443 del periodo precedente. Andando oltre i dati condizionati dal periodo festivo ci sono però quelli importanti che non risentono del calo dei tamponi. E alcuni di questi sono incoraggianti. Un mese fa le vittime molisane in una settimana erano 23, nell’ultima sono state 10, stabili rispetto ai sette giorni precedenti. Risalgono invece ai livelli di novembre i nuovi ricoveri che dopo la flessione di metà dicembre sono ora 34. La situazione in ospedale però resta sostanzialmente invariata. Anzi, i ricoverati calano leggermente: sono 65 contro i 68 della settimana scorsa.

Infine i dati più positivi. Il primo arriva dal rapporto tra tamponi e nuovi positivi. In questi giorni di festa a livello regionale il tasso è sceso dall’8,9 all’8,7 per cento, ben al di sotto dunque della media nazionale che è schizzata nelle ultime ore al 15 per cento.

Quindi il record dei guariti, con il miglior dato dall’inizio dell’emergenza: sono stati ben 733 in una settimana.