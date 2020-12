Casa di riposo per anziani “Villa San Clemente”, il sindaco di Torella del Sannio chiede la disponibilità dei vaccini anti covid-19. Il sindaco Antonio Lombardi, con una lettera inviata al presidente della Regione, Donato Toma, e al direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, chiede la disponibilità dei vaccini anti covid-19 per gli ospiti della casa di riposo per anziani “Villa San Clemente”. “Con la presente – scrive Lombardi – coglie l’occasione per evidenziare che, grazie all’encomiabile lavoro profuso dalla Direzione e dal relativo personale sanitario, la locale casa di riposo per anziani “Villa San Clemente” è tuttora esente da casi di contagio covid.19. Affinché questo importante risultato venga difeso e mantenuto, è necessario però che anche gli ospiti e gli operatori di “Villa San Clemente” siano compresi nel novero della prima somministrazione dei vaccini. Si coglie, dunque, l’occasione per sollecitare- chiude Lombardi – a programmare al più presto l’inoculazione del sopra menzionato vaccino, in modo da rassicurare gli anziani ospiti e le loro famiglie”.