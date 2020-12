Calcio, Serie D, ripresa degli allenamenti per le molisane. Fulvio D’Adderio nuovo allenatore della Vastese Cambio di guida tecnica anche per il Porto Sant'Elpidio

Il Campobasso ha ripreso a lavoro nella quiete di Campodipietra ed in anticipo rispetto alle altre molisane: il Vastogirardi inizierà oggi, mentre l’Agnone ha scelto di ritrovare il campo domani. Clima buono e disteso agli ordini di Cudini per la capolista del girone F che si stringe gelosamente al petto tale titolo. Fine anno è momento di bilanci: quello del Campobasso parla di una sola sconfitta nel 2020, quella di Castelnuovo di qualche giorno fa e di tante trasformazioni a livello societario. dall’entrata nella struttura rossoblu di Levigas fino a quella del socio statunitense Rizzetta, va detto che la società è stata sicuramente molto attiva anche sul mercato imprenditoriale. Sul campo un’impresa, cioè il ritorno fra i professionisti, bloccato dall’emergenza sanitaria. Insomma, fine anno solare può essere tempo di riflessioni: su 17 partite giocate fra l’anno scorso e quest’anno(davvero poche vista la pandemia) il Campobasso ne ha vinte tredici, pareggiate tre e perse una soltanto. Numeri importanti che aspettano un giusto coronamento. I rossoblu se la vedranno il sei gennaio all’Aragona di Vasto: gli abruzzesi sono in un momento nerissimo tant’è che sono stati costretti a cambiare guida tecnica. Ufficiale il nome di Fulvio D’Adderio alla Vastese, sessantenne originario di San Martino in pensilis che il mercoledi dell’Epifania ritroverà il suo ex Campobasso che lo ha visto giocatore nella stagione ‘83/’84. D’Adderio viene da un’esperienza lo scorso anno in serie B all’Empoli dove ha ricoperto il ruolo di vice di Roberto Muzzi. A D’Adderio la Vastese ha affidato il compito certamente non semplice di risollevare le sorti ed il morale di una squadra che ha otto punti in classifica ed è quint’ultima.

Il Vastogirardi riprende a sudare oggi. Prosperi farà un confronto con i suoi qualche giorno dopo il derby di “Selvapiana”. A fine partita, hanno colpito particolarmente le parole di alcuni calciatori del Vastogirardi per nulla consolati dalla buona prestazione contro il Campobasso, anzi rammaricati dai punti persi. Segnale questo anche di certa mentalità conferita dal tecnico.

L’Olimpia Agnonese ha deciso di stabilire domani il ritorno in campo. Il sei gennaio prossimo, salvo imprevisti non calcolati, dovrebbe coincidere con una nuova partita dell’Agnonese dalla quale è trascorso quasi un mese. Ricorderete la trasferta a Vasto. Dopo alcuni casi di contagio fra calciatori e addetti ai lavori, la società ha provveduto sanificare gli ambienti frequentati dai calciatori come gli spogliatoi e l’ostello. Domani tutti in campo tranne qualche caso isolato ancora positivo di cui si attende l’esito dei tamponi a giorni.

L’F. C. Matese si gode i tre punti ottenuti a scapito della Vastese. Una vittoria pesante e che ha dimostrato come anche i nuovi acquisti si stiano integrando perfettamente nel gruppo di Urbano. La prima del 2021 è la visita in casa del Notaresco: una partita impegnativa che potrà saggiare ulteriormente i miglioramenti dell’undici casertano.