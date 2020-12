Calcio regionale, nel 2021 si potrebbe tornare in campo dal 15 gennaio

Il Molise calcistico si è fermato l’ultimo weekend del mese di ottobre. Dopo oltre due mesi di inattività la voglia di tornare in campo è tanto. I tornei di Eccellenza e Promozione riprenderebbero dalla settimana giornata, senza nessun recupero da dover fare. È notizia di qualche ore fa la volontà da parte del presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia di voler riprendere con l’attività regionale dal 15 gennaio. Notizia, che a dire il vero mera già stata anticipata su Telemolise dal presidente della FIGC Molise Piero di Cristinzi. Due settimane per riprendere la forma fisica per poi tornare in campo per portare al termine la stagione sia con il girone di andata che con quello di ritorno. In molti si sono interrogati proprio su questo argomento. Non sembra possibile l’idea che in Molise si giochi andata e ritorno mentre in Valle d’Aosta solo il girone di andata. Al termine di una stagione vengono stilare delle graduatorie valevoli anche per le possibili promozioni d’ufficio. Quindi la Lega sarà chiamata a decidere un regola univoca per tutti, in modo da non falsare il post campionato.

Il 15 gennaio scadono le attuali restrizioni imposte all’attività sportiva che, prevede la disputa solo dei campionati d’interessa nazionale. La serie D è ripartita con un nuovo protocollo sanitario, che non è bastato per evitare dei rinvii ma è stato sufficiente per garantire la tutela sanitaria dei protagonisti del weekend e non parliamo solo di calciatori e staff tecnico, ma anche dirigenti addetti ai lavori e mondo arbitrale. Il movimento regionale è pronto a ripartire, sicuramente con un sostegno economico che sarà necessario per poter tornare in campo .Estendendo, eventualmente, la convenzione anche ai club minori per sottoporre i propri tesserati al test molecolare.