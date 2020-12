Bimba di sei anni scrive a Babbo Natale: fai tornare papà dal paradiso? I dipendenti delle Poste le consegnano un regalo

“Caro babbo natale quest’anno vorrei una bambola, quella che se le alzi le braccia canta. Io vorrei un telefonino. Babbo natale mi regali una play station? La desidero tanto...”.

Sono centinaia le letterine che i bambini scrivono ogni anno al nonno più famoso ed amato del mondo, vestito di rosso, con la sua lunga barba bianca e che, tra mille difficoltà, cerca sempre di soddisfare le richieste dei piccoli. Ma a volte ci sono desideri che neppure Babbo natale in persona può realizzare, lasciando un senso di impotenza e tristezza. Qualche giorno prima di natale, in un ufficio postale della provincia di Campobasso si è presentata una bimbetta, di soli sei anni per spedire, pure lei la sua letterina. Una lettera che fortunatamente non è andata persa perché Poste Italiane mette a disposizione ogni anno la propria rete logistica dedicando a tutti i piccoli utenti la Posta di Babbo Natale. Gli operatori si sono trovati di fronte una lettera commovente su cui erano scritte poche parole che però sono andate dritte al cuore di chi le ha lette: “Caro Babbo Natale, mi chiamo Miriam ed ho sei anni. Per favore potresti fare tornare da me il mio papà che è volato in paradiso, così festeggiamo tutti insieme? Grazie, ti voglio tanto bene”.

Il papà della bambina era morto, a soli 47 anni per una malattia che non gli aveva lasciato scampo. Tra i dipendenti, dopo qualche momento di incredulità e tanta commozione, si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà per cercare di renderla comunque felice, anche se il suo desiderio non poteva essere esaudito. Alla piccola Miriam è stato donato il pacco conteneva la casa di barbie. A consegnarlo, il direttore dell’ufficio postale al quale era stata consegnata la letterina. Dentro c’era un bigliettino, scritta da Babbo Natale in persona: “Cara Miriam spero questo regalo vada bene lo stesso. Purtroppo non è stato possibile far tornare il tuo papà dal paradiso. Però mi ha pregato di mandarti questo regalo, perché è sicuro che ti piacerà. Buon Natale”.

L’augurio è che la piccola si sia sentita un po’ meno sola e triste perché ora è sicura che il suo papà continua a vegliare su di lei dal paradiso.