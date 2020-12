Albero sulla carreggiata in a14, tir cerca di evitarlo e viene tamponato da un’auto: 1 ferito

Incidente questa sera lungo la a14, al chilometro 480 in direzione Sud: un tir, nel tentativo di evitare un albero è stato tamponato da un’auto. Ingenti danni per la vettura: ferito il conducente a alla guida dell’auto. L’uomo, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale di San Severo. Sul posto polizia autostradale e vigili del fuoco oltre al 118 della Puglia e quello del Molise.