Parte anche in Molise la campagna vaccini contro il Covid. Somministrate le prime dosi

Scende la prima neve su Cardarelli di Campobasso quando, scorato e atteso da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, il furgone dell’Esercito che trasporta i primi 50 vaccini destinati al Molise dei 9750 arrivati in Italia, varca il cancello dell’ospedale. E’ una domenica diversa, una domenica speciale, è la domenica simbolica che segna una tappa decisiva nella lotta al Coronavirus. In tutta Europa partono le prime vaccinazioni effettuate con il siero messo a punto dalla Pfeizer Bion-Tech. Ad attenderlo ci sono tutti coloro che da dieci mesi lottano contro questo demone che ha ammantato con la sua caligine l’intera umanità, una cataratta nera sulla quale la neve bianca scende come un esorcismo liberatorio. Davanti e dentro al Cardarelli ci sono tutti quelli che ci devono stare e tutti hanno un filo di commozione negli occhi: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, la prima linea del fronte anti Covid. Ci sono anche i vertici dell’Asrem: il direttore Generale Oreste Florenzano e la dottoressa Virginia Scafarto, direttore amministrativo.

Mancano pochi minuti alle nove quando partono le somministrazioni. Visibilmente emozionati i primi due vaccinati: il dott. Romeo Flocco, Primario del reparto di anestesia e rianimazione, e l’infermiera del reparto di Malattie infettive, Claudia Marcucci. Siamo ad una svolta, dicono entrambi e da oggi parte la battaglia decisiva contro il Covid 19.

A condividere l’emozione del primo giorno, ci sono infermieri, anestesisti, operatori socio-sanitari in attesa di vaccinarsi. Da loro arriva anche il ricordo per chi in questi mesi non ce l’ha fatta.

Anche il presidente della Regione, Donato Toma, non riesce a tenere il ciglio asciutto. Emozione e soddisfazione nelle sue parole.

Alla fine della mattinata i trenta vaccini del Cardarelli sono stati tutti somministrati. Fuori nevica ancora ma è neve buona, che simbolicamente cade e vince contro la guerra.