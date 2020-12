Nei giardini della Fca una colonia di gattini, l’azienda ha donato le cuccette

Share on Twitter

E’ una vera e propria colonia di gattini con tanto di cuccette con tanto di tendina. Farebbe forse meno notizia se stesse in un giardino di una casa o di un palazzo, la colonia invece ha trovato spazio all’interno dei cancelli della Fca di Termoli. Con il benestare dell’azienda. La colonia è stata voluto fortemente da Tina e Federica, due dipendenti della fabbrica di Pantano basso che accudiscono i gattini con ogni premura, come fossero figli. In molti casi li hanno salvati anche da morte certa. Alcuni sono stati salvati, altri cercano famiglia.

“Siamo riusciti a istituire una colonia felina protetta e adesso – dice Federica D’Alesio, titolare della colonia – ci saranno i passaggi successivi che faranno sì che la colonia sia censita in maniera stabile e che si effettuino più sterilizzazioni e adozioni possibili”.

Nel tempo il proliferare di gattini ha richiesto l’impegno sempre maggiore di Tina, Federica e di altri dipendenti che hanno la possibilità di dedicarsi alla colonia fuori dall’orario di lavoro. Oggi le bestioline sono una trentina, la Fca ha creato un’area tutta per loro e gli ha regalato le casette.

“Vorremmo sensibilizzare anche altre persone, altre aziende soprattutto, a creare queste colonie. I gattini – ha detto Tina Ruscitto, curatrice della colonia – sono esseri fragilissimi, sarebbe importante se qualcuno volesse contribuire con qualche donazione per loro”.