Maltempo, in arrivo freddo su tutta la penisola. Allerta gialla della Protezione civile

Maltempo in arrivo sull’Italia, con un brusco calo delle temperature. Piogge e rovesci sparsi colpiranno dapprima la Sardegna, le zone interne della Toscana, l’Umbria, le Marche e a scendere l’Abruzzo e tutto il Mezzogiorno con qualche temporale. Anche sul comparto appenninico centrale la neve potrà cadere a quote basse (300-400m) e quote piu’ alte su quello meridionale. Nel corso del pomeriggio e della sera, la presenza di un’area ciclonica sull’Italia continuerà a mantenere tempo a tratti perturbato sulle medesime regioni con fenomeni piu’ diffusi ed abbondanti sul comparto centrale adriatico specie nel sud della Marche, in Abruzzo fino al Molise con precipitazioni nevose localmente sotto forma di bufera sopra i 400-500m in ulteriore calo in serata. Tempo decisamente piu’ asciutto e tranquillo invece al Nord con un rapido miglioramento atteso anche sulla Toscana. IlMeteo.it segnala poi di fare attenzione ai forti venti settentrionali che insisteranno specialmente sul medio Adriatico e su gran parte del comparto Tirrenico dove sono attese intense mareggiate sulle coste maggiormente esposte. Dalla Protezione civile e’ arrivata la segnalazione per oggi di allerta gialla su parte dell’Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, parte del Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, parte della Basilicata, sulla Calabria e in alcune aree della Sicilia.