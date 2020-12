Domani partono i vaccini, tutto pronto al Cardarelli. Primo vaccinato il Dott. Romeo Flocco

Con l’arrivo dei gazebo informativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è partita al Cardarelli di Campobasso la campagna vaccinale anti covid. Domani mattina verranno somministrate le prime 50 dosi: 30 andranno al personale dell’ospedale e 20 agli ospiti e operatori della casa di riposo di Ripalimosani. Primi vaccinati saranno il primario di anestesia rianimazione il Dott. Romeo Flocco e l’infermiera di Malattie Infettive Claudia Marcucci.

L’arrivo dei vaccini è previsto per le prossime ore e per le operazioni sono stati individuati tre locali.Il primo per la raccolta dati, il secondo per la somministrazione e il terzo per la sorveglianza per tenere sotto controllo eventuali reazioni al vaccino. A tal fine sarà presente nella struttura un’allergologa.

Alla prima fase vaccinale seguirà poi quella del richiamo in un periodo che va dal 19° al 22° giorno dalla somministrazione.