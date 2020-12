Covid, ancora una vittima:un 57enne di San Martino in Pensilis. Appena 48 tamponi e un solo positivo

Appena 48 tamponi processati ed un solo positivo al Covid. È quanto emerge dal bollettino dell’Asrem che però parla anche di una vittima. Di tratta di un 57enne di San Martino in Pensilis che era ricoverato in Terapia intensiva. 4 i nuovi ricoveri in Malattie infettive e tre dimessi dallo stesso reparto. Gli attualmente positivi sono 2402, gli asintomatici a domicilio 2256, mentre i ricoverati al Cardarelli sono 63 di cui 55 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva. I deceduti sono 182 mentre i guariti sono 3798.