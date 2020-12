Calcio, Serie D, il Campobasso torna in vetta. Ancora da verificare il rientro dell’Agnonese

La nona di andata ha riportato in vetta il Campobasso di Cudini che nel derby contro il Vastogirardi non sarà apparso padrone del gioco e brillante, come lo è stato nel recente passato, ma evidentemente pragmatico visto che si è ripreso il primo posto a scapito del Castelnuovo Vomano soltanto tre giorni dopo averlo perso. Il Campobasso riprenderà a lavorare domani: appuntamento in sede e poi allenamenti sul sintetico di Campodipietra, mentre Prosperi del Vastogirardi ha fissato in lunedi 28 la data della ripresa dei lavori.

Dunque, questo primo scorcio di campionato dice che i rossoblu ed i teramani si rimbalzano la vetta anche se c’è da fare i conti con un Notaresco che proprio a Castelnuovo e con una doppietta di Frulla si è rimesso in carreggiata dopo il brutto raffreddore di Selvapiana. Non è bastato al Castelnuovo il gol di Loviso.

La classifica parla anche di un’ Albalonga in discreta forma capace di strappare un punto prezioso sul campo del Pineto per un 2- 2 finale che certamente non può accontentare troppo i padroni di casa. Il vero scivolone della nona di andata è quello del Fiuggi che perde in casa per mano del Rieti: a decidere un gol di Galvanio per i laziali capaci di un discreto balzo in classifica. Nonostante la sconfitta di Selvapiana, il Vastogirardi si mantiene in una posizione intermedia: i ragazzi di Prosperi nel capoluogo hanno perso la seconda partita stagionale e non accusavano un ko dall’undici ottobre scorso. La Recanatese ad oggi è quinta ma con un bagaglio di tre partite da giocare, cioè nove punti che potrebbero proiettare in posizioni altissime i marchigiani.

Pareggio senza troppe pretese fra il Castelfidardo ed il Tolentino con gli ospiti che erano passati in vantaggio con un autogol di Mataloni pareggiato dall’ex Campobasso Giampaolo. L’Aprilia vince la seconda partita interna consecutiva contro un Porto Sant’elpidio sempre più ultimo in classifica e avaro di gol: solo tre gol segnati dai marchigiani. Mentre l’Aprilia ha realizzato con Camara e Pollace. Bella e convincente la vittoria dell’Fc Matese ai danni della Vastese: grande iniezione di fiducia per i ragazzi di Urbano che non vincevano dalla prima giornata. Crisi profonda per la Vastese che ha deciso di esonerare il tecnico Massimo Silva. In pole position per la sostituzione c’è il molisano Fulvio D’Adderio con un passato da calciatore del Campobasso. Si parla anche di un ritorno di Papagni e di una promozione del vice Dell’Oglio a primo allenatore.

Ad Agnone si attende l’esito di alcuni tamponi effettuati nei giorni scorsi. Ricordiamo che la situazione del contagio riguarda sia alcuni calciatori che altri addetti ai lavori. Senigagliesi ed il suo staff avrebbero deciso di riprendere i lavori lunedi 28, ma sembra che la società sia più cauta in tal senso. La dirigenza, infatti, preferirebbe aspettare che la situazione legata ai contagiati rientri cosi da poter procedere sia ad una sanificazione degli ambienti frequentati dai calciatori che ad una ripresa degli allenamenti con tutti gli effettivi.