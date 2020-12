Calcio a 5, Serie A1 si torna in campo prima della fine del 2020

Fuochi d’artificio sotto l’albero. Al Pala “Nino Pizza”, di Pesaro, il big match della dodicesima giornata di campionato tra il quintetto di Colini e l’Acqua e Sapone Unigross finisce 1-1 con la formazione di Scarpitti che resta saldamente in vetta alla graduatoria e vicinissima alla conquista di un posto nella final eight di Coppa Italia. I complimenti del presidente Barbarossa al tecnico molisano e ai suoi ragazzi, sono la testimonianza di quanto la proprietà e la società siano contente del lavoro svolto e del cammino fin qui avuto dai nerazzurri. A Pesaro va in scena il confronto fra tanti campioni, le cui giocate in campo hanno rappresentato il regalo più bello da scartare per i moltissimi appassionati di futsal. In panchina, poi, l’esperto Colini da una parte e l’emergente Scarpitti dall’altra, hanno aggiunto tanto di loro in un confronto che resterà a lungo impresso nel cuore e nella mente di tifosi e addetti ai lavori. Peccato davvero averlo giocato senza pubblico sugli spalti. A proposito di campioni, il big match viene stappato da due pali, uno per parte: prima Ghi e poi Marcelinho sfiorano il vantaggio. Sull’occasione per l’Italservice Mammarella si infortuna ad un dito e deve uscire momentaneamente dal campo per ricevere le cure del caso. La formazione di Fulvio Colini passa in vantaggio con una ripartenza guidata da Taborda e finalizzata da Marcelinho. L’Acqua e Sapone non ci sta e Rafinha chiama per ben due volte all’intervento salva risultato Miarelli. La sfida è vibrante, ci sono occasioni da una parte e dall’altra con l’Italservice che a 37” dalla sirena beneficia di un tiro libero per il sesto fallo avversario. Sul dischetto va Marcelinho che si fa però ipnotizzare da Mammarella.

Nella ripresa il copione non cambia: Marcelinho sfiora il bis mentre Misael si vede respingere la conclusione dalla traversa. L’Acqua e Sapone spinge e trova il pari con una bella giocata di Ghi che da posizione defilata manda la sfera in buca d’angolo. Riequilibrata la contesa gli ospiti vogliono vincerla e Cuzzolino si immola sulla linea togliendo con la suola la palla dalla disponibilità di Calderolli. Il Pesaro non sta a guardare. Salas e Taborda provano gli assalti finali ma uno strepitoso Mammarella cala la saracinesca. Il big match finisce 1-1 e per la formazione di Scarpitti sotto l’albero c’è anche Rodrigo Trentin, già arrivato a Pescara che sarà presto inserito nella splendida orchestra nerazzurra.

L’ultimo turno prenatalizio ha messo di fronte anche altri due molisani: Raffaele Lo Conte e Umberto Caruso in Genova-Eboli. La sfida personale è stata vinta dal bomber dei campani che ha bucato il corregionale portiere dei liguri per il momentaneo vantaggio della formazione di Richer, mentre sul campo la gara si è conclusa 3-3 con i padroni di casa autori di una prodigiosa rimonta da 0-3 a 3-3. La giornata è stata favorevole alla Came Dosson che con il blitz compiuto a Padova, 3-2 il finale, ha agganciato il Pesaro al secondo posto. Affermazione pesante in chiave salvezza per la Colormax Pescara che ha battuto con un gol di Andrè Ferreira il Mantova al Palarigopiano. Si impongono di fronte al pubblico amico la Meta Catania che batte 5-3 l’Aniene e la Sandro Abate Avellino che batte 4-3 il Signor Prestito Cmb. Colpo esterno, infine, per il Real San Giuseppe che sbanca Ostia 4-1.

Ma non c’è tempo per fare calcoli perché il 29 si torna in campo per il tredicesimo turno. La capolista Acqua e Sapone ospiterà la Meta Catania con la sfida che sarà trasmessa in diretta alle 20.45 su Rai Sport. Sempre martedì la Cibertel Aniene giocherà in casa contro la Sandro Abate Avellino, gara da ex per il portiere dei capitolini, il Molisano Fabio Tondi e la Feldi se la vedrà con la Colormax Pescara. Interessante anche l’incrocio tra Mantova e Padova. Punti pesanti in palio a Matera dove il Signor Prestito Cmb cerca il riscatto al cospetto del Lido di Ostia. La giornata si completerà il 30 dicembre con il Pesaro atteso dallo scontro diretto in casa della Came Dosson e il Real San Giuseppe che andrà a caccia del bis ospitando il Genova.