Fca, annunciate importanti novità: da maggio la produzione dei motori ibridi

Il 2020 è stato un anno molto difficile ma le proiezioni sul 2021 fanno ben sperare. La sintesi del comitato esecutivo della Fca di Termoli che si è riunicto alla presenza del team direzionale. Occasione per fare un bilancio dell’anno quasi concluso e per conoscere le prospettive del prossimo.

I primi 6 mesi hanno visto una contrazione del mercato dell’auto dovuto alla Pandemia soprattutto, il terzo trimestre del 2020 ha segnato un recupero. E in maniera veloce continuano i lavori di restyling dello stabilimento, per permettere l’avvio dei nuovi motori ibridi già dai primi di maggio del 2021.

L’azienda – come ci dice Francesco Guida della Uilm – ha confermato che per tutti i prodotti made in Termoli, il prossimo anno sarà sicuramente migliore sotto il profilo dei volumi produttivi e questo potrà permettere il rientro in fabbrica di tutti i lavoratori entro fine della prossima estate.

In materia di Covid i protocolli di sicurezza hanno evitato focolai interni alla fabbrica, le segreterie sindacali nazionali hanno chiesto un rafforzamento ulteriore delle misure di sicurezza , attraverso l’utilizzo di test antigenici e un miglioramento delle mascherine.