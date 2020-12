Covid, nel giorno di Natale 2 vittime e 28 nuovi positivi

Anche a Natale in Molise vittime del covid e nuovi contagiati. Il bollettino Asrem segnala 2 decessi, si tratta di due anziane di Molise e Rocchetta al Volturno, erano ospiti di due diverse case di riposo. I tamponi processati sono 355, tra questi 28 nuovi positivi. Nel dettaglio: 4 casi a Bojano e Termoli, 3 casi a Mafalda, 2 casi a San Giuliano di Puglia e Campomarino, un solo caso a Campobasso, Frosolone, Guglionesi, Isernia, Larino, Montenero di Bisaccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Sepino, Tavenna, Trivento e Venafro. Un caso infine riguarda una persona di fuori regione, residente a San Severo. Per quanto riguarda la situazione all’ospedale Cardarelli, i ricoverati sono in leggero aumento. Nelle ultime 24 ore infatti ci sono stati 4 ricoveri e nessun dimesso. Il bollettino di Natale non segnala guariti. Complessivamente gli attualmente positivi sono 2.402, i ricoverati 63 (tra questi 8 sono in Terapia intensiva). Le vittime dall’inizio dell’emergenza salgono a 181.