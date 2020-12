La Dirigente Di Nezza ai suoi studenti: “Possa il nuovo anno restituirvi la libertà”

Formulati dalla Professoressa Carmelina di Nezza, Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Majorana Fascitelli di Isernia, gli auguri di Natale attraverso una lettera in cui fa il bilancio di un anno che sicuramente rimarrà nella memoria individuale e collettiva di tutti.

“Abbiamo dovuto ripensare spazi e modelli orari, imporre limiti e divieti, ridefinire compiti e responsabilità di ciascuno. Eppure, dopo un momento di scoramento, abbiamo riscoperto straordinarie risorse, in presenza e a distanza, una sempre viva creatività e un corroborato coraggio.

Con rinnovato entusiasmo, la Scuola si sta dimostrando baluardo di cultura e di sviluppo, un luogo in cui ridurre le disuguaglianze, moltiplicare le opportunità, realizzare un progetto comune di crescita che consenta di guardare al domani con fiducia e spirito costruttivo, permettendo ad ognuno

di dar forma al proprio progetto di vita. A tutti voi, membri di questa grande famiglia chiamata Majorana-Fascitelli, va il mio più caloroso abbraccio. L’affettuosa cooperazione e l’instancabile solidarietà mostrata in questi mesi sono i segni e le fondamenta della nostra comunità che, oggi più di ieri, rappresenta un ambiente protetto, un orizzonte sicuro nel quale ognuno può trovare la propria dimensione, nel rispetto reciproco e nella

certezza di poter contare sempre gli uni sull’appoggio degli altri.

Ai “miei” ragazzi, in particolare, rivolgo l’augurio di vivere con serenità questi giorni di meritato riposo. Siete stati un esempio di resilienza, maturità e serietà che ci ha stupiti e, allo stesso tempo, riempiti di orgoglio. L’emergenza sanitaria ha negato alla vostra adolescenza quella leggerezza e quella spensieratezza che noi adulti tanto rimpiangiamo. Possa il nuovo anno restituirvi la libertà di stare insieme, sorridervi e abbracciarvi senza paura.

Per tutti noi sia questa l’occasione per ritrovare il piacere di stare in famiglia, di parlare, di dedicarci tempo reciprocamente.

Che la tristezza che alberga nei nostri cuori possa trovare consolazione nelle parole affettuose degli amici sinceri che, anche da lontano, sapranno trasmetterci il calore che contraddistingue questa festività. Sono certa, infatti, che ognuno di noi troverà il modo per condividere con le persone care

un messaggio di amore e speranza, che renderà sopportabile la distanza e la solitudine di questo insolito Natale.

Con sincero affetto, auguro a tutti voi un sereno Natale e un più felice nuovo anno”.