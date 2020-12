Isernia: soste a pagamento, troppe domande senza risposta

La vicenda delle soste a pagamento a Isernia sta diventando una storia grottesca, una storia su cui comunque ci vuole la massima trasparenza, anche perchè se ne sta interessando la magistratura. Bisogna capire perchè siano stati concessi tanti posti auto alla A.J. Mobilità e capire anche se sia vero che, a oltre un anno dell’avvio del servizio, il contratto con la concessionaria non sia stato ancora firmato dal segretario comunale, che è dirigente di fatto del servizio. Cosa che, da sola, potrebbe mandare gambe all’aria un appalto che finora la A.J. Mobilità non avrebbe neanche onorato fino in fondo. Infatti bisogna capire perchè il parcheggio sotterraneo di via Berta ancora non parte e bisogna capire se sia vero o no che non sia stato ancora versato dalla ditta il canone annuale previsto dal capitolato. Insomma tante domande a cui bisogna dare una risposta, proprio per togliere le ombre su una questione così delicata. Intanto c’è chi, sicuro della illegittimità della concessione, continua a non pagare le soste blu e continua a fare ricorso a prefettura e magistratura. E non è un automobilista qualunque, è un ex ufficiale dei vigili urbani che si dichiara certo delle sue ragioni l’ex tenente Feliciantonio Di Schiavi che ha già accumulato una quarantina di multe.