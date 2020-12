Guardia di Finanza sequestra bottiglie di alcool di contrabbando

I FINANZIERI DELLA COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TERMOLI, ATTRAVERSO PEDINAMENTI E APPOSTAMENTI, HANNO INDIVIDUATO E SOTTOPOSTO A SEQUESTRO 60 BOTTIGLIE DI ALCOLE PURO DI CONTRABBANDO.

DENUNCIATO IL RESPONSABILE. PIU’ IN PARTICOLARE, SI TRATTA DI BOTTIGLIE DI ALCOLE PURO, AD USO ALIMENTARE – PUREZZA 96° – RIPORTANTI, ALTRESÌ, IL FALSO CONTRASSEGNO AI FINI DELLE ACCISE, SPECIFICA IMPOSTA CHE GRAVA SUI PRODOTTI ALCOLICI E PARI A CIRCA 9 EURO PER OGNI LITRO ANIDRO NONCHÉ L’ETICHETTATURA COMMERCIALE CONTRAFFATTA DI UN NOTO DISTRIBUTORE NAZIONALE.

VIEPPIÙ, IL PRODOTTO VENIVA POSTO IN VENDITA SENZA LA PREVISTA DOCUMENTAZIONE FISCALE E COMMERCIALE, AD ULTERIORE PROVA DELL’ILLECITA PROVENIENZA.

L’ATTIVITÀ DI SERVIZIO SI INSERISCE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI E DI INTENSIFICAZIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19, QUOTIDIANAMENTE DISPOSTI.

DIVERSI I SEQUESTRI DI PRODOTTI NON A NORMA, DA PARTE DELLE FIAMME GIALLE CAMPOBASSANE, A TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE, NELLE ULTIME SETTIMANE.

IL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI ED I CONSEGUENTI RISVOLTI ECONOMICO-FINANZIARI, ANCHE ATTRAVERSO IL SEQUESTRO DEI PROVENTI ILLECITI MATURATI IN CAPO A CHI PONE IN ESSERE COMPORTAMENTI ILLEGALI, SI CONFERMA OBIETTIVO DELLA MISSION ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E LA SPECIFICA OPERAZIONE SI INQUADRA, ALTRESÌ, NELL’AMBITO DEL COSTANTE IMPEGNO DEL CORPO A TUTELA DELL’ERARIO, DELL’ECONOMIA SANA E DELLE IMPRESE ONESTE, OLTRE CHE DELLA SALUTE E DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI.