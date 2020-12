Covid, ultimo bollettino prima della zona rossa: 68 positivi, 25 a Sant’Elia a Pianisi

E’ l’ultimo bollettino prima della nuova serrata e l’introduzione della zona rossa in tutta Italia. 472 tamponi processati dei quali 68 hanno dato esito positivo, per un tasso del 14 per cento nel rapporto tra tamponi e nuovi casi. Un dato che in qualche modo conferma quello che vede Molise e Veneto con l’indice Rt sopra il valore 1, uniche due regioni in Italia.

A questo valore, fa da contraltare un dato positivo: nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi.

Tra i nuovi casi spiccano gli altri 25 di Sant’Elia a Pianisi che aggiunti ai 23 di ieri collocano il paese tra quelli con i valori più alti.

Anche a Campobasso c’è stato un nuovo balzo, nell’ultimo bollettino i positivi sono 9. Ora il totale delle persone attualmente contagiate in città è tornato al di sopra dei 300.

Resta ancora contenuto il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli: 52 sono in malattie infettive e 7 in terapia intensiva. Ma comincia a destare anche l’attenzione dei media nazionali il fenomeno dei decessi tra gli infettivi. Una vera e propria strage di persone anziane su cui hanno deciso di fare luce anche le tre procure regionali: Campobasso, Isernia e Larino, nelle quali il comitato delle vittime del Covid ha depositato una denuncia circostanziata. Dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 179 e 6353 le persone che hanno contratto il Coronavirus, circa il due per cento della popolazione residente.

Ora scattano i giorni di lockdown e con essi un limite alla circolazione delle persone. L’augurio, oltre a quello di trascorrere un Natale sereno in famiglia, è quello di scoprire che al termine della stretta e con la campagna vaccinale ormai avviata il Covid cominci a fare meno paura