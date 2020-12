Con l’Hospice Larino diventa Città del Sollievo: posizionati 5 cartelli stradali

Larino diventa Città del Sollievo grazie all’Hospice Madre Teresa di Calcutta che da molti anni ormai è diventata punto di riferimento regionale per le cure palliative, punto di riferimento per famiglie e pazienti che vengono accompagnati al fine vita con grande dignità e amore. La struttura diretta con una profonda e instancabile dedizione dal dottor Mariano Flocco, ha ottenuto questo riconoscimento dalla rete dei comuni italiani già qualche anno fa, ora a Larino ci sono 5 cartelli stradali che finalmente danno ufficialità al riconoscimento.

In questi mesi molte cose sono cambiate nella struttura per le nuove restrizioni anti Covid, l’unica cosa che non è cambiata è la professionalità e il sostegno con cui l’equipe multidisciplinare si occupa dei pazienti. “In questo periodo è stata incentivata la cura domiciliare” ha fatto sapere il dottor Flocco, e nei casi più gravi in cui è necessaria l’assistenza nell’hospice, per stare vicino al proprio caro viene ricoverato anche un familiare, che poi viene sottoposto a tamponi frequenti. E’ stata anche disposta una sala con una vetrata da dove è possibile poter vedere e far visita ai pazienti. Intanto in cantiere c’è il progetto di raddoppiare i posti letto, portandoli da 16 a 32. Un ringraziamento speciale il sindaco di Larino Pino Puchetti l’ha rivolto proprio al dottor Flocco.