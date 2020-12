Caduta massi, chiusa la strada provinciale per Pescopennataro

È l’unica strada di accesso che porta a Pescopennataro arrivando dall’Abruzzo e viceversa. Si tratta della Sp 84 Istonio Sangrina chiusa al traffico da diversi giorni a causa della caduta di un gigantesco masso sulla careggiata. Ad ordinare la chiusura la provincia di Isernia con un provvedimento del responsabile dell’ufficio tecnico. Cosicché chi dal versante abruzzese vuole raggiungere il paese dovrà per forza di cose deviare per Capracotta e poi scendere verso Pescopennataro. Identico discorso per chi desidera recarsi in direzione Castel di Sangro. Un’emergenza per il presidente Ricci da risolvere al più presto per ripristinare il collegamento con Pescopennataro.