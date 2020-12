Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia dei comuni di Limosano, Sant’angelo Limosano, Fossalto, Ripalimosani e Oratino

Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia. I Comuni di Limosano, Sant’angelo Limosano, Fossalto, Ripalimosani e Oratino aderiscono al Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima “Comuni resilienti e sostenibili”. Il Comune di Limisano porterà l’argomento all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale del 29 dicembre 2020. Il Patto dei Sindaci è stato lanciato nel 2008 in Europa con l’ambizione di riunire i governi locali impegnati su base volontaria a raggiungere e superare gli obiettivi comunitari su clima ed energia – si riporta sul sito dedicato – l’iniziativa ha non solo introdotto per la prima volta un approccio di tipo bottom-up per fronteggiare l’azione climatica ed energetica, ma è andata velocemente ben oltre le aspettative. L’iniziativa riunisce ad oggi oltre 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi, attingendo ai punti di forza di un movimento mondiale multi-stakeholder e al supporto tecnico e metodologico offerto da uffici dedicati.