Vigilia di Natale, scatta la zona rossa in tutta Italia. Tutti a casa, si esce solo per motivi di salute e di lavoro

Dalla mezzanotte scattano le restrizioni imposte dal Governo per arginare il diffondersi del Coronavirus. Dalla Vigilia di Natale e fino al 27 dicembre tutta l’Italia sarà un’unica zona rossa. Una vigilia diversa dalle altre, durante la quale sarà possibile uscire di casa solo per motivi strettamente necessari, compresi quelli di salute e di lavoro. Sarà necessario avere con sè l’autodichiarazione da esibire alle forze dell’ordine in caso di controlli. Fino al 27 dicembre saranno chiuse tutte le attività commerciali, escluse quelle per la vendita di beni di prima necessità, generi alimentari, tabaccai, farmacie, parafarmacie. Chiusi bar e ristoranti. Possibili gli spostamenti per andare a far visita a parenti o amici ma secondo determinate regole. E in attesa del blocco totale, oggi si sono verificati assembramenti nei negozi, presi letteralmente d’assalto e lunghe file davanti alle attività commerciali. Era davvero necessario chiudere tutto il giorno della Vigilia di Natale, visti i risultati di queste ultime ore?