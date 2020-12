Sanità, sulla gestione Covid protesta dei sindacati davanti all’Asrem e alla Regione: “Ora servono risposte”

Share on Twitter

Sei sigle sindacali di categoria insieme per contestare la gestione dell’emergenza covid negli ospedali molisani. Dopo una serie di presidi sul territorio oggi una doppia manifestazione a Campobasso, prima davanti alla sede dell’Asrem e poi davanti alla giunta regionale. “Dei problemi che abbiamo sollevato da mesi – dicono i rappresentanti sindacali – nessuno è stato ancora risolto”. Chiedono risposte in particolare sui percorsi covid, sulla sicurezza per gli operatori, certezze sui precari e sui tempi di realizzazione del centro Covid. “E’ ora di intervenire con un piano Marshall, serve una rivoluzione nel settore e gli ospedali molisani vanno rvalutati”, hanno concluso.