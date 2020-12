La Finanza scopre giacche in vendita contraffatte: denunciato commerciante

La Guardia di Finanza di Larino ha effettuato un sequestro di diversi capi di abbigliamento contraffatti con marchi di note griffe di moda. In particolare si tratta di giacche invernali destinate a un negozio per la vendita. L’operazione è stata portata a termine dalla tenenza frentana nell’area di competenza e si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, di contrasto ai traffici. Il commerciante ritenuto responsabile di vendere capi di marchi contraffatti è stato denunciato e dovrà risponderne penalmente per l’ipotesi di reato di produzione, introduzione sul territorio nazionale e commercializzazione di capi contraffatti.