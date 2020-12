Isernia, Linda Dall’Olio: sbloccati i contratti decentrati del personale fermi dal 2011

«Non appena mi è stata assegnata la delega al personale, della quale ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami – ha dichiarato l’assessore Dall’Olio –, sapevo che avrei trovato una situazione difficile e ingarbugliata, che si trascinava da anni, ingenerando un senso di abbandono e frustrazione nel personale dipendente del nostro Comune, nonostante il grande impegno dei miei predecessori, ognuno dei quali ha di fatto contribuito in maniera essenziale al raggiungimento dell’obiettivo finale.

Devo ringraziare per questo innanzitutto proprio i dipendenti del Comune di Isernia che, nonostante la lunga attesa, hanno sempre dimostrato un elevato senso di responsabilità, non hanno mai ostacolato i servizi, sono stati sempre disponibili nei confronti dell’utenza e hanno affiancato, con il loro lavoro, i progetti dell’Amministrazione, ripagando con la loro fiducia lo sforzo che come Giunta e Dirigenza abbiamo profuso per risolvere la questione, procedendo ad una riclassificazione del personale con criteri oggettivi e meritocratici. E ritengo che questo – ha concluso Dall’Olio – sia stato il modo migliore per ricompensare la professionalità e la dedizione dimostrate dai nostri dipendenti, garantendo alla cittadinanza la piena e corretta operatività dell’Ente».