Isernia. la Polizia Stradale consegna all’Ospedale Veneziale 360 litri di alcool sequestrato

Share on Twitter

Share on Facebook

Si è svolta questa mattina, presso l’Ospedale Veneziale di Isernia, la consegna di 360 litri di alcool, da parte della polizia stradale alla direzione sanitaria del nosocomio pentro per le esigenze ospedaliere. Il quantitativo di alcool era stato sequestrato a seguito di un’operazione di controllo sul territorio molisano. La consegna è avvenuta simbolicamente tra il Comandante della Polizia Stradale Pio D’Amico e il Direttore Generale Oreste Florenzano, che ha espresso riconoscenza e apprezzamento per il gesto.



Gratitudine anche da parte della Direzione Sanitaria del Veneziale, essendo l’alcool un bene di prima necessità per gli operatori sanitari, soprattutto in questo delicato momento storico. Proprio questa consapevolezza, accompagnata dal senso delle Istituzioni e della comunità, nonché dalla volontà di dare un aiuto concreto e tangibile al personale sanitario in prima linea nel combattere il coronavirus, ha spinto la Polizia Stradale di Isernia ad attivarsi.