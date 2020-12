Isernia, al mercato del giovedì SOLO i generi alimentari

Nei giorni in cui il territorio italiano e dunque comunale sarà classificato come zona rossa, arriva il provvedimento del comune di Isernia.

Con ordinanza n. 246 del 22 dicembre, il sindaco Giacomo d’Apollonio ha vietato lo svolgimento dei mercati settimanali di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, per il settore dei generi non alimentari. Resta consentito, tuttavia, lo svolgimento del mercato per il settore alimentare, che sarà ubicato in Piazza X Settembre.