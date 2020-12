Il Comune di Salcito per l’emergenza Covid-19: mascherine e saturimetri a disposizione della cittadinanza. La pandemia in corso sta mettendo a dura prova tutte le comunità, in maniera particolare quelle piccole ricadenti nelle cosiddette aree interne, dove i servizi lasciano a desiderare e le amministrazioni comunali sono costrette a rimediare e a fare l’impossibile per “difendere” i propri cittadini. È il caso di Salcito, dove il primo cittadino, assieme alla giunta, ha messo in campo alcune azioni importanti per fronteggiare l’emergenza in atto, “abbiamo acquistato mascherine FFP2, chirurgiche e saturimetri, che sono di proprietà comunale e messe a disposizione per chi ne avesse bisogno – riferisce il sindaco Giovanni Galli – un saturimetro dato in dotazione ad un anziano solo nelle comunità come le nostre, può significare salvargli la vita. Inoltre, con la Giunta comunale – chiude il primo cittadino – abbiamo deciso di utilizzare i fondi per le luminarie natalizie come risorsa aggiuntiva agli stanziamenti statali per i buoni alimentari”.