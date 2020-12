Covid, tornano a salire i contagi in Molise, con un tasso di positività che supera il 10%

Tornano a salire i contagi in Molise, con un tasso di positività che supera il 10%. Sono infatti 115 i nuovi positivi sui 1111 tamponi processati, con ben 37 nuovi casi a Campobasso, 23 a Sant’Elia a Pianisi, 9 a Fornelli, 8 a Trivento, 5 Isernia e poi numeri inferiori negli altri comuni.

Ma il bollettino dell’Asrem comunica anche il decesso di una donna di 91 anni di Castel Di Sangro, ricoverata in Malattie infettive , di 4 ricoveri in infettivi, e di tra dimessi dallo stesso reparto. E poi per fortuna ci sono anche 48 guariti.

Gli attualmente positivi sono 2342, gli asintomatici a domicilio 2206, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 60 di cui 53 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 178 mentre le persone guarite sono 3765.