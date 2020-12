Campobasso – Minaccia di tagliarsi le vene, salvato dagli agenti della Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Campobasso sono intervenuti in una abitazione del centro storico a seguito di una chiamata pervenuta sulla linea di emergenza 113 che segnalava un uomo armato di coltello che minacciava di togliersi la vita. Gli uomini della Squadra Volante hanno da subito preso contattati con la moglie dell’uomo che ha riferito di aver ricevuto messaggi audio e video da parte dello stesso nei quali preannunciava l’intenzione di togliersi la vita. Gli agenti sono intervenuti immediatamente nell’abitazione nella quale si trovava l’uomo . Lo hanno trovato in una delle camere dell’appartamento, nel pieno di una crisi di pianto, e alla vista dei poliziotti ha intimato loro di non avvicinarsi, brandendo un coltello da cucina con una lama di circa 30 centimetri e minacciando di tagliarsi le vene. Gli Agenti hanno cercato in tutti i modi di dissuaderlo dal compiere il gesto, intraprendendo con l’uomo un lungo dialogo nel corso del quale lo stesso ha raccontato dei problemi di carattere personale che lo avevano spinto a tentare il suicidio. Dopo aver instaurato un rapporto di empatia e fiducia con l’uomo, l’equipaggio della Volante è riuscito a disarmarlo, affidandolo successivamente alle cure del personale medico del 118, presente sul posto.