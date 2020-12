Calcio, Serie D, il Vastogirardi si prepara al derby di Selvapiana

Il Vastogirardi viaggia sulle ali dell’entusiasmo. La ripresa del torneo ha confermato un team in salute e concreto. Domenica è arrivata la prima storica vittoria al Di Tella, in un campionato nazionale, un successo che resterà negli annali del calcio gialloblu. 2 a 0 all’Aprilia, regolata dalla doppietta di Merkaj, con un gol per tempo. I ragazzi di Prosperi hanno dimostrato maturità, dopo un ottimo avvio ed il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio di rigore, ribadito in rete dopo la respinta del portiere laziale, il Vastogirardi ha saputo gestire la gara. Prima una piccola sofferenza, poi il raddoppio sempre di Merkaj, rete che ha chiuso i conti. 13 punti in classifica in 8 giornate, un bottino rilevante per una squadra che ha come obiettivo la salvezza diretta. Il team gialloblu sta dimostrando concretezza, un plauso al tecnico pugliese abile ad amalgamare un organico nuovo con pochissimi reduci della scorsa stagione. Ora la grande vetrina del Selvapiana per la società del presidente Di Lucente. Una prova difficile e ardua ma da affrontare con la giusta serenità. La classifica è ottima e al cospetto del Campobasso, Ruggieri e compagni non hanno nulla da perdere. Possibile la conferma degli 11 che hanno superato l’Aprilia, da valutare Pesce uscito per infortunio nel finale di gara, al suo posto pronto il nuovo arrivo Acunzo. In attacco conferma per Merkaj, Guida ed il giovane Salatino.

Occasione da non fallire per l’Fc Matese che ospita la Vastese. Nonostante la sconfitta, a Genzano, i biancoverdi di Urbano hanno giocato un buon match. Come detto dallo stesso presidente Rega, “la sconfitta contro l’Albalonga è un punto di partenza”, per sottolineare che la prestazione e il modo d’interpretare la gara sono piaciuti alla società. Ora bisogna confermare i progressi tra le mura amiche, contro gli adriatici. Il Matese riparte dalla coppia offensiva Galesio – Abreu per tornare alla vittoria che manca dalla prima giornata di campionato.