Valente, Azione in Molise: “Non ho mai visto costruire qualcosa con i litigi; Toma e Giustini pensino ai molisani e non alle risse individuali”

Luigi Valente, Coordinatore regionale di Azione in Molise, commenta gli ultimi scontri tra il presidente della Regione Molise Toma e il Commissario ad acta della Sanità Giustini.

“Non ignoro la lotta di potere che si sta facendo nei vertici della sanità pubblica molisana; d’altronde pare essere l’occupazione preferita della classe dirigente e politica attuale, ma combattersi oggi con i cittadini chiusi in casa confusi e intimoriti e le persone che muoiono negli ospedali è da irresponsabili. Toma e Giustini potranno contendersi le posizioni di potere quando tutto questo sarà finito, oggi pensino ai molisani”.

Valente rimarca la necessità di uno spirito costruttivo: “Siamo in una situazione di guerra ed in una situazione di emergenza come questa, occorrono alleanze e dialogo aperto anche tra avversari. Al di là del credo politico, ma soprattutto oltre gli interessi di parte, dobbiamo unirci per sconfiggere la pandemia e per cominciare a pensare alla ricostruzione lavorando seriamente e velocemente.

Il mio è un appello accorato, che fa da eco al comune sentire di amministratori e cittadini molisani. Toma e Giustini inizino a pensare alla nostra sanità nonchè a come organizzare al meglio la campagna di vaccinazione contro il COVID e abbandonino, almeno per il momento, i loro interessi di parte e le beghe personali”.

Anche l’impegno di Azione Molise sarà sempre volto a promuovere un’attività costruttiva nell’interesse della nostra regione, attraverso un serio confronto politico e concrete azioni di coordinamento, per portare anche nella nostra regione la cultura del buon governo e della buona a amministrazione della res pubblica, da contrapporre alla politica delle poltrone e degli interessi meramente elettorali.