Impulso al turismo montano, a Malbatour la gestione degli impianti sciistici di Campitello e Capracotta

Un piano con nuovi investimenti in infrastrutture e per la prima volta di innovazioni tecnologiche e digitalizzazione di servizi, ma anche con mirate strategie di comunicazione e marketing sul territorio nazionale e internazionale. Obiettivo: valorizzare la montagna molisana nell’ottica di creare occupazione e opportunità per l’economia regionale. Questi, dunque, gli intenti della società Malbatour che ha comunicato di aver vinto la gara per la gestione degli impianti di risalita e di quello di innevamento programmato della stazione sciistica di Campitello Matese-San Massimo e degli impianti di risalita a Monte Capraro – Capracotta.

“La sfida è importante e ambizione e l’ottica – fanno sapere dalla società – è plasmare un forte brand della montagna molisana con un piano per uno sviluppo integrato frutto di preciso studio di marketing turistico ricettivo”. La compagine aziendale composta dal Gruppo Muccilli-Albanese da 30 anni è attiva nel campo turistico ricettivo e della logistica a livello nazionale. La società, attraverso collaborazioni dirette e indirette, gestisce strutture che possono ospitare, in maniera completa, circa 1000 persone sul territorio regionale. “Siamo pronti a collaborare con tutti gli operatori del settore coinvolti nella filiera turistica della montagna e non solo, già a vario titolo nel piano ufficiale e presentato alle competenti istituzioni molisane” spiega Malbatour che annuncia, novità riguardi l’integrazione dei servizi Campitello-Capracotta, in quanto si sta elaborando un unico skipass “Molisesci”. E’ in sostanza valido per le due aree e acquistabile online attraverso un progetto di digitalizzazione e innovazione tecnologica che coinvolge un prestigiosa società italiana.

“Tutto il progetto di sviluppo della montagna – conclude Malbatour – si ispira a un modello aziendale unico che ingloba sevizi di ristorazione, ricettività, noleggio attrezzature, didattica sportiva, benessere, in modo integrato, sostenibile sulla base di logiche di economia di scala e innovative dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale.”