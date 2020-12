Il Molise alla ribalta: la regione sulle pagine della rivista nazionale Elle

55 second read

Il nostro bel territorio molisano finisce sulle pagine di “Elle”. La nota rivista nazionale, che ha un’attenzione particolare per i piccoli borghi, questa volta ha scelto proprio il Molise, mettendo in rilievo le cascate di Carpinone e il borgo di Pietracupa.

Stefania Bonacina intitola il suo reportage “Il Molise tra spuntoni di rocce, toponimi bizzarri: il fascino tranquillo del passato prossimo”. La giornalista racconta, partendo da Pesche a Civitacampomarano, passando per Pietracupa e Carpinone, i borghi incantati di una regione da scoprire.