Covid, due nuove vittime al Cardarelli: una 63enne di Termoli e una 93enne di Portocannone

Dopo un giorno di tregua, due nuove vittime del covid in Molise. Sale a 177 il numero dei morti dall’inizio dell’emergenza. La notte scorsa nel reparto di Terapia intensiva del Cardarelli è deceduta una donna, 63enne di Termoli. In Malattie infettive invece è morta una 93enne di Portocannone.

Nelle ultime 24 ore intanto i tamponi processati sono stati pochi rispetto alla media degli ultimi mesi: appena 217. I nuovi positivi sono solo 12, ma ci sono ben 302 guariti.

Ma dopo 10 mesi di pandemia quale è il quadro aggiornato dei numeri in Molise? I tamponi processati ad oggi sono poco più di 100mila, le persone che si sono ammalate invece sono complessivamente 6.134, dunque il 2 per cento della popolazione: 2 molisani su 100 hanno contratto il virus in questi mesi. I guariti sono stati 3407; 177 quelli che non ce l’hanno fatta.

Questa invece la situazione attuale: i positivi sono 2561; la stragrande maggioranza dei malati è asintomatica, sono il 97,5 per cento, solo il 2,5 per cento i malati con sintomi. In ospedale i ricoverati sono 64, di questi 8 in terapia intensiva.

La situazione dei ricoveri in Molise oggi viene evidenziata anche dal Corriere della Sera. Siamo la regione con meno malati in ospedale e, insieme a Basilicata e Valle d’Aosta, quella che da due giorni non registra nuovi ingressi in terapia intensiva.