Covid: 2 decessi, 29 positivi e 328 guariti

Altri due decessi a causa del Covid in Molise. 703 i tamponi molecolari refertati. Sono anche inseriti, in aggiunta, i tamponi antigenici effettuati. Da registrare, nel bollettino diramato dall’Asrem, 29 nuovi positivi e ben 328 guariti, in quest’ultimo caso mai un numero così alto.

I deceduti sono una 63enne di Termoli che era ricoverata in Terapia Intensiva e una 91enne di Portocannone che era in Malattie Infettive. Il numero dei morti, dall’inizio della pandemia, sale così a 177.

Tra i positivi, il numero più alto riguarda Campobasso, 8. Nei restanti 13 comuni i nuovi casi sono 1, nella maggior parte, e 3. Gli attualmente positivi sono 2277.

Dei 328 guariti 18 sono di Trivento, 16 di San Martino in Pensilis e Bojano, 14 di Larino, 13 di Ferrazzano 10 di Campomarino, Civitanova del Sannio e Montaquila. Sale così a 3716 il numero complessivo dei guariti in Molise.

8 le persone ricoverate in Malattie Infettive e altrettanti i dimessi dallo stesso reparto.

I pazienti in cura per Covid al Cardarelli sono 60, di cui 53 in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva.