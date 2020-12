Campomarino: migliora la raccolta differenziata, dati positivi anche al Lido

Da quasi il 59 per cento del 2019 si è passati al 73 per cento in questo fine 2020. Sono incoraggianti i dati emersi dal bilancio della raccolta differenziata a Campomarino gestita dalla Giuliani Environment. Frutto del lavoro di squadra che l’Amministrazione insieme alla struttura comunale è riuscita a mettere in campo, anche con il supporto delle associazioni ambientali. Il risultato è stato raggiunto grazie all’ottimizzazione del lavoro tra le due ditte, quella che si occupa della raccolta e quella che si occupa dello spazzamento – ha spiegato il dirigente del settore Ambiente del Comune Martino Colucci, insieme alle iniziative di sensibilizzazione e informazione in tema di educazione ambientale. “Il paese ora è molto più pulito” ha affermato l’assessore all’ambiente Antonio Saburro.

Il territorio di Campomarino è molto vasto, con l’estate poi l’utenza da 6mila circa passa a 50mila con le presenze al Lido, dove ogni anno la situazione era sempre molto critica sul fronte rifiuti. Quella del 2020 invece ha avuto un risvolto positivo con la raccolta arrivata al 50 per cento, che per la zona a mare rappresenta un bel risultato, dovuto soprattutto alla capillare campagna di sensibilizzazione. Proprio al lido è stato acquistato un lotto di terreno ed entro l’estate verrà realizzato il nuovo ecopunto a servizio di tutti i cittadini di Campomarino. Qualche difficoltà si è avuta sul fronte delle sanzioni, ma il Comune sta per avviare una convenzione con le associazioni ambientali che potranno comminare le multe.