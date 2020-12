Vietri centro Covid: per Fratelli d’Italia su emergenza sanitaria “scelte dannose”

Il Vietri di Larino come centro Covid resta una scelta trasversale a partiti e comitati della Regione: Fratelli d’Italia con un presidio davanti all’ospedale è tornata a chiedere al governo regionale di aprire un dialogo e cambiare strategia sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Molise, definendo scellerata la decisione di creare ospedali misti. Il consigliere regionale Michele Iorio ha denunciato anche il blocco degli interventi specialistici al Cardarelli per assenza di posti in terapia intensiva.

Critica la posizione anche del coordinatore regionale del partito Filoteo Di Sandro secondo cui lo strappo, anche politico, si può ancora ricucire se solo ci fosse un ripensamento e un inizio di collaborazione da parte del governatore Donato Toma.

Il sindaco di Larino Pino Puchetti pensa intanto a quale futuro poter dare a una struttura di oltre 10mila metri quadrati che può rappresentare davvero un valore aggiunto per l’intero territorio regionale, da centro di riferimento per le malattie infettive, a centro di riabilitazione.