Reddito di cittadinanza, Polizia e Guardia di Finanza scoprono altri 16 furbetti

Ancora furbetti del reddito di cittadinanza scoperti in regione. Gli ultimi casi, in totale 16, sono stati smascherati da una infagine in collaborazione tra Polizia e Guardia di Finanza che ha riguardato i comuni di Campobasso e Bojano. Si tratta di persone che hanno percepito il beneficio rilasciando false dichiarazioni riguardanti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il reddito mensile. Tra loro ci sono anche 2 persone sottoposte a misure cautelari. Complessivamente il danno erariale accertato è di 110mila euro.