Macchiagodena celebra la lettura con sette panchine a forma di libro

In attesa della loro collocazione definitiva le panchine sono state momentaneamente collocate nella piazza principale, nella piazzetta all’ingresso est del paese ed all’incrocio di Via Principe Umberto.

Le ultime due, infine, sono dedicate a Dante Alighieri per celebrare i 700 anni dalla sua morte, ricorrenza per la quale il Comune di Macchiagodena ha approvato, in collaborazione con le Associazioni “Il tempo nostro”, “I borghi della lettura” e “Borghi Autentici d’Italia” il progetto “La Divina Commedia in 100 borghi” – recital itinerante – ideato dall’artista Matteo Fratarcangeli che dal 25 marzo 2021 porta in 100 borghi d’Italia un canto della Divina Commedia.