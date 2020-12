Isernia, il Monumento alla stazione “L’Incontro” si rifà il look

Sono iniziati questa mattina i lavori per la pulitura straordinaria del monumento di piazza della Repubblica, “L’Incontro”, opera realizzata nel 1998 dall’artista Pietro Cascella che ha voluto rappresentare «l’anima di Isernia, fondata su un incontro di più strade, e quindi di culture diverse».

L’intervento avverrà per iniziativa del Rotary Club e dell’Inner Wheel di Isernia, che, con lodevole spirito di sostengono alle attività sociali e culturali, hanno stretto un accordo con l’amministrazione comunale per proporre e co-finanziare una serie di azioni analoghe che proseguiranno per tutto il prossimo anno.