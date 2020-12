Isernia, anche piazza Veneziale oggetto di manutenzione: la fontana è di nuovo attiva

Il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio e l’assessore al decoro urbano Domenico Chiacchiari informano che è stata riattivata la Fontana di San Francesco, in piazza Veneziale, davanti alla chiesa del Sacro Cuore.

“Come si ricorderà, lo scorso ottobre questa fontana pubblica venne momentaneamente messa in funzione per un controllo delle pompe di irrorazione idraulica della vasca – riferisce l’assessore Chiacchiari – dopo tale verifica, è stata sottoposta a opere di manutenzione per risolvere alcuni inconvenienti ai diffusori d’acqua e per opere di ammodernamento all’impianto di illuminazione”.

Tali interventi sono ultimati e la Fontana e stata definitivamente riattivata ieri. Inoltre, l’intera piazza Veneziale è stata oggetto di ripulitura straordinaria.