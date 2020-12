Gli scacchi di Venafro, l’ultimo libro di Antonio Sorbo

Oggi, alle ore 18, si terrà la presentazione del libro “Gli scacchi di Venafro”, curato da Antonio Sorbo e pubblicato su iniziativa dell’associazione “Città Nuova” con il contributo della fondazione “Mario Lepore” e del Comune di Venafro e la collaborazione del Mibac. La presentazione si terrà in streaming con una diretta che sarà possibile seguire sulla pagina facebook dell’associazione “Città Nuova” di Venafro. Dopo i saluti del presidente di “Città Nuova” Gianmarco Di Cicco, del sindaco di Venafro, Alfredo Ricci e del presidente della fondazione “Mario Lepore”, Emilio Pesino, sono previsti gli interventi degli autori dei contributi pubblicati nel volume. Interverranno Federico Marazzi, docente universitario di archeologia medievale e cristiana, Federico Bonfanti, responsabile scientifico del museo archeologico di Venafro, Davide Delfino, funzionario archeologo della Direzione Musei Molise, Gabriella Mariano, docente e formatrice, e Antonio Petruccioli, campione regionale in carica di scacchi e istruttore della federazione scacchistica italiana. I lavori saranno introdotti e moderati da Antonio Sorbo, che ha curato la pubblicazione del volume edito dalla Volturnia Edizioni. Per seguire la diretta basta cliccare su questo link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1060257214437052&id=435977760198337