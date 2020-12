Emergenza alimentare e pandemia, l’impegno della Caritas trignina a favore di 300 famiglie della diocesi di Trivento. Il direttore don Alberto Conti, nel ringraziare i giornalisti, operatori di comunicazione di massa, della stampa, della radio e della televisione, per aver sostenuto le campagne di beneficenza, accende i riflettori sul periodo di forte crisi. “L’anno che sta finendo è stato difficile, ci ha posto di fronte a una sfida inattesa — quella lanciataci dall’epidemia del coronavirus – che ci ha fatto sentire tutti fragili e precari e che, purtroppo, non siamo ancora riusciti a vincere – scrive don Alberto Conti – L’emergenza sanitaria ha dilaniato la nostra società, ha sconvolto le nostre comunità, ha mostrato con un’evidenza inappellabile tutte le contraddizioni della nostra economia e del modo di vivere al quale ci eravamo assuefatti, senza discuterne più la giustizia e la compatibilità con la nostra umanità. Le nostre responsabilità di cristiani e operatori sociali sono diventate più grandi, ci hanno consegnato l’impegno di aprire, ancora di più di quanto non fossimo già abituati a fare, le porte dei nostri Centri di Ascolto Caritas di Trivento e Agnone, incontrando tanti volti con i sorrisi spenti e diventando i testimoni e i custodi delle storie di tantissime persone che all’improvviso si sono trovate nelle più gravi difficoltà economiche. A tutti abbiamo cercato di dare le risposte necessarie, forse non sufficienti ma certamente tutte quelle che, grazie a te, siamo stati in grado di offrire. Questa lettera vuole, perciò, essere un Grazie di cuore a tutte le mani che, come dice papa Francesco, sono le mani operose “che portano speranza e fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio”. Grazie alle mani che ci hanno permesso di accompagnare nella loro fatica più di 272 famiglie della nostra diocesi – chiude la nota – e portare loro speranza; Grazie alle mani che hanno donato oltre 1.600 Kg di pane; Grazie alle mani che hanno dato gratuitamente oltre 10.000 Kg di alimenti di prima necessità, pasta, scatolame, latte, olio, biscotti, alimenti per l’infanzia”