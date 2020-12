Covid, in Molise ancora in calo decessi e nuovi ricoveri. Superati i 100mila tamponi

Proprio la settimana che fa segnare le scomparse più tragiche dall’inzio dell’emergenza, quelle di una giovane donna di 39 anni di Ferrazzano e di un 49enne di Termoli, è anche la settimana che però conferma un trend in miglioramento. Continua a scendere in particolare il numero dei morti e quello dei ricoveri. Mettiamo a confronto i dati degli ultimi sette giorni con quelli della settimana precedente. Sostanzialmente stabile il numero dei tamponi processati, sono stati 4.934 contro i 4.917 del periodo precedente. In leggero aumento i nuovi positivi che passano da 384 a 443. Sempre in calo i decessi che passano da 16 a 10 (dopo essere scesi già due settimane fa da 23 a 16). Si dimezzano i nuovi ricoveri in ospedale che passano da 31 a 16 degli ultimi sette giorni. Sostanzialmente stabile la situazione dei pazienti al Cardarelli: da 70 scendono a 68 e restano 9 i malati in terapia intensiva. In calo i guariti: da 416 a 317. Per quanto riguarda il rapporto tra positivi e tamponi, nonostante il picco registrato nella domenica appena trascorsa, la media settimanale è all’8,9 per cento, dunque di poco sotto la media nazionale. Un’altra buona notizia riguarda il 16enne di Termoli ricoverato al Cardarelli: dopo una settimana in Terapia intensiva le sue condizioni sono nettamente migliorate tanto che nelle ultime ore è stato trasferito in Malattie infettive. Infine da segnalare che nel fine settimana appena trascorso in Molise è stata superata la soglia dei 100mila tamponi processati dall’inizio dell’emergenza.