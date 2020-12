Casalbordino, incidente alla ‘Sabino Esplodenti’, disagi sul traffico sulla statale 16 adriatica e su quello ferroviario

Il blocco della statale 16 e della tratta ferroviaria anche i trasporti in Molise hanno risentito dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Casalbordino dove in una fabbrica si è verificata un’esplosione che ha causato tre vittime e diversi feriti. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente all’interno della “Sabino Esplodenti” azienda specializzata nel recupero di esplosivo da munizioni, bombe, razzi e mine. Sul posto i vigili del fuoco, gli artificieri, oltre alle forze dell’ordine.