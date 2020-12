Gesto di solidarietà: l’Ugaf dona 750 euro in favore della casa famiglia Iktus

Un gesto di solidarietà in questo periodo di avvicinamento al Natale: l’Ugaf, l’associazione seniores del gruppo Fiat ha donato alla casa famiglia Iktus di Guglionesi un assegno di 750 euro per le necessità della struttura. L’assegno è stato consegnato dal presidente dell’Ugaf Amerigo Di Giulio e da alcuni associati direttamente nelle mani di don Benito Giorgetta, presidente Iktus. Il momento è stato occasione per gli iscritti Ugaf di conoscere la struttura e tutte le attività di recupero che si svolgono all’interno della casa famiglia, nata da un progetto di rieducazione e recupero ideato da don Benito Giorgetta e reso possibile grazie alla donazione della casa e del terreno da parte dei coniugi Lucia e Bernardo Bertolino. “In questo tempo pandemico tanto segnato da incertezza, ansia, disagio e paura oltre che di stenti e problemi economici è molto importante ricevere una “carezza” in favore delle persone più bisognose” ha commentato don Benito.